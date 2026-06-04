Accidente tipo estrellamiento deja dos lesionados en Av. Lincoln

Elementos de Movilidad Monterrey realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento de información para determinar las causas del accidente.

Una mujer y un menor de edad resultaron ilesos luego de verse involucrados en un accidente vial tipo estrellamiento registrado la mañana de este miércoles sobre la avenida Lincoln y 8 de Agosto, en la colonia Plutarco Elías Calles, en Monterrey.

El reporte fue recibido por la línea de emergencias de Protección Civil de Monterrey alrededor de las 7:38 horas, por lo que elementos de la corporación se movilizaron al sitio para atender la situación.

Al arribar, los rescatistas confirmaron el percance y localizaron un vehículo Toyota Yaris que había participado en el accidente.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana brindaron atención prehospitalaria a los ocupantes de la unidad, identificados como Cintia, de 31 años de edad, y el menor Liam, de 7 años.

Tras la valoración médica, se descartaron lesiones de consideración, por lo que ninguno requirió traslado a un hospital.

Elementos de Movilidad Monterrey realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento de información para determinar las causas del accidente.

En el lugar participaron unidades de Protección Civil Monterrey, Cruz Roja Mexicana y Movilidad Monterrey.