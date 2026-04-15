Accidente sobre carretera a Saltillo deja un lesionado

De acuerdo a las investigaiones, se estableció que el automóvil fue impactado por alcance por un tráiler, cuyo operador se dio a la fuga.

Sobre la la carretera a Saltillo, un accidente por alcance dejó como saldo un conductor lesionado en Santa Catarina.

El percance que movilizó ambulancias y unidades de Protección Civil ocurrió a la altura del kilómetro 40 de esa ruta, cerca de la guarda raya con el estado de Coahuila.

En el lugar de los hechos, los paramédicos atendieron al conductor de un automóvil, el cura sufrió golpes leves.

De acuerdo a las investigaiones y a la versión del conductor, se estableció que el automóvil fue impactado por alcance por un tráiler, cuyo operador se dio a la fuga.

Al ser chocado en la parte trasera, el automóvil fue proyectado fuera de la carpeta asfáltica.

Debido al percance, unidades de PCNL y de Fuerza Civil abanderaron la zona para evitar otro accidente.

Sobre el pavimento no se localizaron huellas de frenado, por lo que se presume que el trailero no intentó evitar el impacto.