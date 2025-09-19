Accidente múltiple en Libramiento Noreste deja a conductor grave

El automovilista, quien presuntamente manejaba bajo los efectos de alguna sustancia, quedó inconsciente dentro de su unidad.

Durante la madrugada de este jueves, un aparatoso accidente en el Libramiento Noreste dejó a un hombre gravemente herido, luego de protagonizar una serie de choques que involucraron a un tráiler y a un motociclista en el municipio de Escobedo.

El percance ocurrió poco antes de las 2:00 horas en el kilómetro 17, a la altura de la colonia Portal del Fraile. Testigos señalaron que el conductor de un automóvil Nissan Altima salió a gran velocidad desde la avenida Fray Servando y, al perder el control, impactó primero en un costado a un tráiler. Tras el golpe, el vehículo fue proyectado hacia otro carril, donde embistió a un motociclista, para finalmente estrellarse contra la señalética vial instalada en el lugar.

El automovilista, quien presuntamente manejaba bajo los efectos de alguna sustancia, quedó inconsciente dentro de su unidad. Elementos del Grupo Nación de Emergencias y Rescate, junto con brigadistas de la Asociación Mexicana de Rescate, acudieron de inmediato para brindarle los primeros auxilios. Más tarde, fue trasladado en una ambulancia al Hospital Universitario, donde permanece reportado como grave.

El accidente generó la reducción de un carril en dirección de poniente a oriente, lo que ocasionó un importante congestionamiento mientras se realizaban las maniobras para retirar las unidades dañadas y restablecer el flujo vehicular.