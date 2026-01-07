Accidente laboral deja a trabajador lesionado en Cumbres Elite 5

En el accidente, parte de la estructura cayó sobre la extremidad superior derecha del trabajador, provocándole una fractura expuesta de radio.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un hombre resultó lesionado tras el derrumbe de una estructura metálica al interior de una plaza comercial en Monterrey.

El accidente laboral se registró en el cruce de avenida Paseo de los Leones y Nacional de la Banca, en el sector Park Point, de la colonia Cumbres Elite 5.

De acuerdo con información proporcionada por Protección Civil de Nuevo León, el accidente se presentó cuando el trabajador se encontraba maniobrando una estructura metálica de aproximadamente 4 por 5 metros, la cual era movida con apoyo de una grúa y una cuerda. Durante las labores, la estructura se ladeó y, debido al peso, terminó por vencerse, impactándose contra la cerca perimetral de la plaza comercial.

En el accidente, parte de la estructura cayó sobre la extremidad superior derecha del trabajador, provocándole una fractura expuesta de radio.

El lesionado fue identificado como David Reyna Saldaña, de 25 años de edad, quien fue atendido en el lugar por cuerpos de auxilio y posteriormente trasladado al Hospital Universitario para recibir atención médica especializada.