Accidente ferroviario provoca caos vial en Escobedo

Un accidente ferroviario se registró la noche del jueves en el municipio de General Escobedo, luego de que un tren impactara la caja de un camión de carga que circulaba por el cruce de la avenida Barragán y el bulevar Juárez, lo que derivó en un derrame de cartón sobre la vialidad y afectaciones al tránsito, sin que se reportaran personas lesionadas.

El percance ocurrió alrededor de las 20:55 horas, cuando el convoy ferroviario colisionó con la caja de un tractocamión Freightliner, con placas R5704B, cuya carga terminó esparcida sobre el pavimento, obligando a un cierre parcial de la circulación en la zona, ubicada en la colonia Lázaro Cárdenas.

Durante varios minutos, la vialidad permaneció con circulación limitada mientras se realizaban las maniobras para retirar el material y permitir el paso de los vehículos.

La presencia del tren y la carga sobre la carpeta asfáltica generó congestión vehicular, principalmente sobre el bulevar Juárez y sus inmediaciones.

Fue cerca de las 21:15 horas cuando la circulación comenzó a normalizarse, luego de que se retirara la mayor parte del cartón y se despejara el cruce afectado. El incidente dejó únicamente daños materiales, de acuerdo con la información disponible.

El sitio quedó bajo resguardo de autoridades viales, quienes realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades y determinar las causas del accidente, ocurrido en una zona de constante flujo vehicular y ferroviario.