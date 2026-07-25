Accidente ferroviario deja personas lesionadas en Escobedo

Protección Civil de Nuevo León atendió la emergencia en el cruce de avenida Chocolate y las vías a Saltillo; autoridades aún no precisan el saldo

Un conductor resultó lesionado luego de que el vehículo que conducía fue impactado por un tren cuando permanecía detenido sobre las vías férreas, en el municipio de Escobedo.

De acuerdo con Protección Civil de Nuevo León, el accidente ocurrió sobre la avenida Chocolate, en el cruce con la vía a Saltillo.

Personal de la corporación informó que, mientras se encontraba detenido en el tráfico, observó a la distancia un automóvil varado sobre las vías y momentos después la locomotora lo impactó, proyectándolo hacia la orilla.

El conductor, identificado como Pierre Joanius, sufrió múltiples lesiones y resultó politraumatizado, por lo que fue atendido por los cuerpos de auxilio y trasladado al Hospital General de Zona No. 21 del IMSS para recibir atención médica.

En el percance estuvo involucrado un automóvil Chevrolet Aveo y la locomotora número 4722, operada por Miguel González González.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil de Nuevo León y de la Policía de Escobedo, mientras que personal de Tránsito municipal tomó conocimiento del accidente y realizó las diligencias correspondientes.