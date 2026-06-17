Accidente entre moto y auto deja una persona lesionada

El conductor de la motocicleta fue atendido por paramédicos tras salir proyectado varios metros durante el percance registrado en la colonia Jardines Roma.

Un accidente automovilistico que involucró a una motocicleta y un carro, provocó la movilización de cuerpos de emergencia en la colonia Jardines Roma, en Monterrey.

El percance ocurrió en el cruce de la avenida Río Nazas y la calle Delmira Agustín, cuando de acuerdo con el reporte de tránsito, el motociclista, identificado como Israel Cabrera Ochoa de 19 años, circulaba en sentido contrario e impacto a un vehículo compacto en el cual viajaba Emmanuel.

El joven fue proyectando algunos metros, mientras que el automóvil termino perdido su defensa frontal y con daños en la luminaria izquierda.

De inmediato, llegaron elementos de Seguridad Vial y paramédicos para atender al motociclista que presentó lesiones en la espalda por el impacto, quedando a la espera de una ambulancia para si traslado a un centro médico para atender sus lesiones.

En el lugar, tránsito de Monterrey se mantuvieron en la zona para agilizar el flujo vehícular y realizar las labores correspondientes.