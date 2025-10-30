Accidente entre dos vehículos deja dos lesionados en Monterrey

En el percance participaron dos autos marca Mazda en color blanco y negro, siendo este el último el presunto responsable, así lo señalaron testigos

Un accidente se registró en el cruce de Padre Mier y Santos Degollado el cual dejó a dos personas lesionadas.

En el percance participaron dos autos marca Mazda en color blanco y negro, siendo este el último el presunto responsable, así lo señalaron testigos del lugar al volarse el alto.

Ambos conductores resultaron lesionados al presentar nauseas y mareos, el conductor del auto negro no fue identificado, sin embargo la mujer del vehículo blanco fue identificada como Nidia Alonso.

Elementos de movilidad de Monterrey arribaron al sitio para brindar el apoyo correspondiente a la vialidad, así como a la espera de los cuerpos de emergencia para la atención de los lesionados