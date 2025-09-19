Info 7 Logo
Accidente entre cuatro vehículos deja dos lesionados en Monterrey

Por: INFO 7

18 Septiembre 2025, 10:59

Paramédicos brindaron los primeros auxilios a los dos conductores de los vehículos participantes quienes resultaron con lesiones leves.

Elementos de Protección Civil de Nuevo León atendieron el reporte de un accidente vial que dejó a dos personas lesionadas.

Los hechos se registraron la mañana de este jueves en el cruce de las calles Isaac Garza y Villagrán en el centro de Monterrey.

Según información preliminar, dos vehículos chocan entre si, y a su vez se impactan contra otros dos vehículos que estaban estacionados.

Vehículos involucrados:

Carro Versa gris placas RRA-502-C

Camioneta blanca Jeep placas SAJ-669-A

Camioneta negra Ford Escape GBR-667-C

Carro rojo marca SWIFT RKV-652-C

WhatsApp Image 2025-09-18 at 10.35.53 AM.jpeg

WhatsApp Image 2025-09-18 at 10.35.53 AM (1).jpeg

