Accidente entre cuatro vehículos deja dos lesionados en Monterrey

Por: INFO 7 18 Septiembre 2025, 10:59

Paramédicos brindaron los primeros auxilios a los dos conductores de los vehículos participantes quienes resultaron con lesiones leves.

Elementos de Protección Civil de Nuevo León atendieron el reporte de un accidente vial que dejó a dos personas lesionadas. Los hechos se registraron la mañana de este jueves en el cruce de las calles Isaac Garza y Villagrán en el centro de Monterrey. Según información preliminar, dos vehículos chocan entre si, y a su vez se impactan contra otros dos vehículos que estaban estacionados. Paramédicos brindaron los primeros auxilios a los dos conductores de los vehículos participantes quienes resultaron con lesiones leves. Vehículos involucrados: Carro Versa gris placas RRA-502-C Camioneta blanca Jeep placas SAJ-669-A Camioneta negra Ford Escape GBR-667-C Carro rojo marca SWIFT RKV-652-C