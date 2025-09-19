Accidente entre cuatro vehículos deja dos lesionados en Monterrey

Elementos de Protección Civil de Nuevo León atendieron el reporte de un accidente vial que dejó a dos personas lesionadas.
Los hechos se registraron la mañana de este jueves en el cruce de las calles Isaac Garza y Villagrán en el centro de Monterrey.
Según información preliminar, dos vehículos chocan entre si, y a su vez se impactan contra otros dos vehículos que estaban estacionados.
Paramédicos brindaron los primeros auxilios a los dos conductores de los vehículos participantes quienes resultaron con lesiones leves.
Vehículos involucrados:
Carro Versa gris placas RRA-502-C
Camioneta blanca Jeep placas SAJ-669-A
Camioneta negra Ford Escape GBR-667-C
Carro rojo marca SWIFT RKV-652-C