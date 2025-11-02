Accidente en motocicleta deja dos lesionados en San Nicolás

Los involucrados fueron trasladados hacia un hospital cercano luego de sufrir diversas lesiones de consideración este fin de semana

Durante la mañana de este sábado, dos hombres resultaron lesionados tras aparentemente caer de una motocicleta sobre la avenida Juan Pablo II, en el municipio de San Nicolás de los Garza.

Personal de Protección Civil Nuevo León acudió hasta la transitada avenida, en su cruce con República Mexicana, en la colonia Prival de Anáhuac, donde se encontraban los afectados.

Los involucrados fueron identificados como Gerardo de 35 años y Hermenegildo de 43; a quienes Protección Civil de San Nicolás les brindó atención médica sobre el camellón central, donde presentaban lesiones de consideración.

Ambos fueron colocados sobre camillas para ser trasladados hacia las instalaciones del Hospital Metropolitano, con el fin de que reciban la atención médica correspondiente.

Al lugar también acudieron Bomberos y Agentes de Tránsito Municipal para realizar las labores correspondientes y determinar la causa de los hechos.