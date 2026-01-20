Accidente en Libramiento Noreste deja un muerto y un herido

En el lugar se desplegaron elementos de la Guardia Nacional y de Fuerza Civil para resguardar la zona, a la espera de elementos periciales

Un hombre muerto y un lesionado fue el saldo de un aparatoso accidente en el Libramiento Noroeste de Escobedo.

Elementos de Protección Civil de Nuevo León se movilizaron hasta el kilómetro 23 en la mencionada vía.

Según información preliminar, el conductor de una camioneta pick-up de doble cabina en color negro habría perdido el control de la unidad, por lo que salió del camino y terminó sobre un terreno baldío.

Hasta el momento, trasciende que una persona perdió la vida y otra resultó lesionada.

En el lugar se desplegaron elementos de la Guardia Nacional y de Fuerza Civil para resguardar la zona, a la espera de elementos periciales para llevar a cabo las diligencias pertinentes.

El tráfico en la zona se ha comenzado a formar con vehículos particulares y unidades de carga pesada avanzando lentamente.