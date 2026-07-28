Accidente en Carretera Nacional deja tres mujeres heridas

El otro vehículo involucrado fue un automóvil rojo, cuyo conductor, un hombre de 62 años, presuntamente circulaba a exceso de velocidad al momento del accidente

Tres mujeres resultaron lesionadas luego de un accidente vial registrado sobre la Carretera Nacional, a la altura del fraccionamiento Las Cristalinas.

En el percance se vio involucrada una camioneta blanca que presentó severos daños en la parte frontal. En ella viajaban tres mujeres, de entre 30 y 50 años de edad, quienes fueron trasladadas a un hospital para su valoración médica.

Detienen a conductor por presuntas lesiones culposas

El otro vehículo involucrado fue un automóvil rojo, cuyo conductor, un hombre de 62 años, presuntamente circulaba a exceso de velocidad al momento del accidente. Tras los hechos, fue detenido por el presunto delito de lesiones culposas.

Derrame de aceite obliga a cerrar un carril

Debido al impacto, se registró un derrame de aceite sobre la carpeta asfáltica, por lo que fue necesario cerrar uno de los carriles de circulación para evitar riesgos a otros automovilistas.

Al sitio acudieron elementos de Movilidad, quienes realizaron las maniobras correspondientes para atender la vialidad y coordinar el retiro de las unidades involucradas.