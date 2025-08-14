Accidente en Carretera Nacional deja dos lesionados y caos vial

Los dos carriles de circulación y el de acotamiento se mantuvieron cerrados de Linares a Montemorelos porque derribaron un banderín de señalización

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Dos lesionados es el saldo de un accidente que se registró durante esta tarde en la carretera nacional y el cierre parcial de la vialidad.

De acuerdo a la información que trasciende, señalaron que el accidente vial se registró en el kilómetro 196 en dirección de Linares a Montemorelos, justo a la altura del tramo conocido como Palomas.

En el lugar participó un camión de carga de una empresa llamada Comercializadora de Pollos y Carnes Yesaki con domicilio en San Nicolás de los Garza.

Los dos carriles de circulación y el de acotamiento se mantuvieron cerrados de Linares a Montemorelos porque derribaron un banderín de señalización.

De Monterrey a Linares, los conductores circulan por un lateral de la carretera en tanto retiran el camión y el banderín que obstruye ambos carriles de circulación.

Los dos lesionados señalaron que se trataba de los trabajadores de la empresa, el chofer y el acompañante, quienes fueron llevados a un hospital para su valoración médica.