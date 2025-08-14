Accidente en Carretera Nacional deja dos lesionados y caos vial

Dos lesionados es el saldo de un accidente que se registró durante esta tarde en la carretera nacional y el cierre parcial de la vialidad.
De acuerdo a la información que trasciende, señalaron que el accidente vial se registró en el kilómetro 196 en dirección de Linares a Montemorelos, justo a la altura del tramo conocido como Palomas.
En el lugar participó un camión de carga de una empresa llamada Comercializadora de Pollos y Carnes Yesaki con domicilio en San Nicolás de los Garza.
Los dos carriles de circulación y el de acotamiento se mantuvieron cerrados de Linares a Montemorelos porque derribaron un banderín de señalización.
De Monterrey a Linares, los conductores circulan por un lateral de la carretera en tanto retiran el camión y el banderín que obstruye ambos carriles de circulación.
Los dos lesionados señalaron que se trataba de los trabajadores de la empresa, el chofer y el acompañante, quienes fueron llevados a un hospital para su valoración médica.