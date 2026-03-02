VIE 14 FEB
Accidente en carretera Allende–Cadereyta deja tres lesionados

Por: Carlos Enríquez

01 Marzo 2026, 22:39

Tras la atención a los heridos, en la zona se realizaron maniobras para eliminar riesgos y permitir el retiro de las unidades involucradas

Tres personas resultaron lesionadas tras un accidente vial registrado la noche del domingo sobre la carretera Allende–Cadereyta, a la altura del kilómetro 18, en el municipio de Cadereyta Jiménez.

Choque entre dos vehículos moviliza a cuerpos de emergencia

El percance ocurrió alrededor de las 20:30 horas y fue catalogado como un choque tipo crucero. En el sitio se informó que en el incidente se vieron involucrados un Jeep Wrangler, con placas SRD2240, y un Volkswagen Beetle, con placas RSH698C.

Ambos vehículos colisionaron en dicho tramo carretero, lo que generó una movilización de cuerpos de auxilio para atender a las personas afectadas.

Tres personas lesionadas fueron trasladadas a hospitales

Derivado del impacto, tres personas resultaron con diversas lesiones y fueron trasladadas a distintos hospitales para recibir atención médica.

Los lesionados fueron identificados como Amada Tamez, de 52 años; Julio César Granados Mireles, de 26 años, así como una tercera persona que no fue identificada en el lugar.

Autoridades realizan maniobras para retirar los vehículos

Tras la atención a los heridos, en la zona se realizaron maniobras para eliminar riesgos y permitir el retiro de las unidades involucradas, labores que se extendieron hasta cerca de las 22:00 horas.

En el sitio intervinieron elementos de Protección Civil de Nuevo León, mientras que personal de tránsito municipal quedó a cargo del retiro de los vehículos y del control de la vialidad.

