Accidente en carretera a Monclova deja dos jóvenes lesionados

Dos jóvenes resultaron lesionados tras un accidente vial en la carretera a Monclova, en Hidalgo, Nuevo León, y fueron trasladados al IMSS

Un accidente vial registrado dejó a dos jóvenes lesionados sobre la carretera a Monclova, en el municipio de Hidalgo, Nuevo León.

El percance ocurrió en el cruce de la carretera a Monclova con la calle Cuauhtémoc, en la zona Centro del municipio.

Al llegar al sitio, los cuerpos de auxilio localizaron dos vehículos proyectados hacia la orilla de la carretera.

Personal de Protección Civil de Hidalgo y El Carmen ya se encontraba atendiendo la emergencia y había realizado el traslado de dos personas al Hospital General de Zona número 21 del IMSS.

Los lesionados fueron identificados como Luis Carlos Ortega González, de 26 años, y Yonathan Abraham Lozano Martínez, de 19 años, quienes fueron trasladados para recibir atención médica.

En el accidente participaron un Chevy gris y un Volkswagen Golf blanco.

Protección Civil de Nuevo León realizó la eliminación de riesgos en el lugar, mientras elementos de Tránsito de Hidalgo quedaron a cargo de las diligencias correspondientes para determinar cómo ocurrió el accidente.