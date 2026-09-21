Accidente en autopista a Reynosa deja un joven lesionado

El joven viajaba en un automóvil Dodge Attitude rojo. Hasta el momento no se precisó la gravedad de las lesiones que presentó

Un joven de 24 años resultó lesionado después de perder el control de su automóvil y salir de la carretera en el municipio de Cadereyta, Nuevo León.

El accidente ocurrió en el cruce del camino a San José y la autopista a Reynosa, hasta donde se movilizaron elementos de Protección Civil estatal y municipal.

Conductor señaló que un tráiler le cerró el paso

De acuerdo con el testimonio del automovilista, un tráiler presuntamente le cerró el paso, lo que provocó que perdiera el control de su vehículo y terminara fuera de la carpeta asfáltica.

Al arribar el personal de Protección Civil de Nuevo León, los rescatistas municipales ya se encontraban atendiendo al conductor, quien fue valorado y posteriormente trasladado a la Clínica Municipal de Cadereyta.

El joven viajaba en un automóvil Dodge Attitude rojo. Hasta el momento no se precisó la gravedad de las lesiones que presentó.

Descartan riesgos después del accidente

Las corporaciones de auxilio realizaron una inspección en el lugar y descartaron riesgos adicionales para los automovilistas que circulaban por la zona.

Personal de Auxilio Vial de la autopista quedó a cargo de la atención del percance y permaneció en espera de la Guardia Nacional para continuar con las diligencias correspondientes.