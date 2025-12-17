Accidente en Aramberri deja un muerto y un herido

El accidente se registró a las 22:00 horas del lunes y de acuerdo con testigos, señalaron que en el lugar perdió la vida un profesor de la Facultad de Agronomía

Una persona muerta y otro herido fue el saldo de un accidente registrado al sur del estado, las autoridades policiacas investigan los hechos.

De acuerdo a una fuente policíaca, señaló que presuntamente se trató de un choque cuando el conductor de un vehículo choca contra un poste en la salida de la comunidad conocida como La Chona rumbo a Ejido Sandía.

El accidente se registró a las 22:00 horas del lunes y de acuerdo con testigos, señalaron que en el lugar perdió la vida un profesor de la Facultad de Agronomía de la UANL, identificado como Jesús Daniel Encinia.

Por otro lado, su acompañante, quien se presume es conserje del mismo plantel y fue identificado como Alexis, resultó herido. Trascendió que el hombre radica en La Chona.

De acuerdo a las investigaciones preliminares, señalaron que ambos circulaban del edificio de la facultad y se dirigían a su domicilio cuando, por motivos desconocidos, se registró el accidente.