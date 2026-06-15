Accidente en Allende deja sin vida a una bebé de dos meses

De acuerdo al parte preliminar, las autoridades señalaron que el accidente se registró en el periférico en el citado municipio

Una familia procedente de Montemorelos participó en un accidente vial en el periférico en Allende, muriendo una bebé.

De acuerdo al parte preliminar, las autoridades señalaron que el accidente se registró en el periférico en el citado municipio.

Una fuente policiaca ligada a las investigaciones señaló que en el accidente resultaron cinco personas lesionadas, integrantes de una familia, todos procedentes de Montemorelos.

La menor fue trasladada de emergencia a un hospital

De acuerdo, testigos señalaron que una bebé de 2 meses de nacida en el accidente resultó con heridas de consideración y fue trasladada por sus propios medios a un hospital para que le brindaran las atenciones médicas de urgencias y señalaron que más tarde perdió la vida.