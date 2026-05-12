Accidente doméstico provoca incendio en vivienda de Monterrey

Como consecuencia del incendio, se consumieron diversos muebles y prendas de vestir que se encontraban acumuladas dentro de las habitaciones.

Un hombre de 81 años resultó con quemaduras leves tras registrarse un incendio en su vivienda, ubicada en la colonia Martínez, al poniente del municipio de Monterrey, la mañana de este lunes.

El siniestro fue reportado en un predio localizado en la calle Cananeas número 1815, donde se encontraban tres cuartos tipo tejabán y un pasillo.

De acuerdo con la información oficial, el incendio se originó de manera accidental mientras se realizaba la preparación de alimentos, lo que provocó que el fuego se propagara rápidamente al interior de los cuartos.

Como consecuencia del incendio, se consumieron diversos muebles y prendas de vestir que se encontraban acumuladas dentro de las habitaciones.

Elementos de Bomberos de Nuevo León acudieron al sitio y lograron sofocar las llamas.

Durante la atención de la emergencia, personal de Protección Civil realizó una revisión preventiva en domicilios aledaños, donde se detectaron daños menores en muros divisorios debido a la alta temperatura.

A los vecinos se les recomendó ventilar sus viviendas por la posible acumulación de humo.

El propietario del inmueble fue atendido en el lugar por quemaduras de primer grado en el rostro y se negó a ser trasladado a un hospital.

Personal de Bomberos y de Protección Civil municipal permaneció en la zona realizando labores de enfriamiento, descartando riesgos adicionales.