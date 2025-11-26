Accidente deja un prensado en carretera a Saltillo en García

Un camión de tres y media toneladas con caja seca que transportaba aguacates se salió del camino y se impactó contra un montículo de tierra

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un hombre resultó prensado tras protagonizar un accidente con un camión de tres y media toneladas en la carretera a Saltillo.

El percance se registró aproximadamente a las 18:30 horas de este lunes en el kilómetro 49 de la carretera a Saltillo en García.

Un camión de tres y media toneladas con caja seca que transportaba aguacates se salió del camino y se impactó contra un montículo de tierra; esto provocó que la caja se desplazara hacia adelante y aplastara la cabina, dejando prensado al copiloto.

Los primeros en arribar al sitio fueron elementos de Protección Civil de García y de Protección Civil de Santa Catarina, quienes trabajaron con equipo hidráulico para liberar al lesionado.

Los cuerpos de auxilio realizaron maniobras para desplazar el tablero y lograr la extracción del copiloto prensado.

Tras ser liberado, el hombre presentaba probable fractura en ambas extremidades inferiores, laceración en maxilar inferior y alteración del estado de consciencia, por lo que fue trasladado al Hospital General de Zona No. 21 del IMSS.

Se informó que el conductor logró salir por su propio pie y también fue trasladado al Hospital de Zona para su valoración médica.