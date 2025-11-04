Accidente deja a mujer lesionada en Av. Revolución en Monterrey

Elementos de Protección Civil Monterrey y Protección Civil de Nuevo León atendieron el reporte y brindaron los primeros auxilios.

Un camión urbano protagonizó un aparatoso accidente en la avenida Revolución, en donde una pasajera resultó lesionada.

El percance vial se registró en el cruce de la calle Juventino Rosas y la avenida Revolución en Monterrey.

El camión de la ruta urbana 301 quedó atorada en el barandal que divide el paso elevado de los carriles ordinarios.

Según la versión del chofer, el accidente se originó después de que un tráiler hizo una mala maniobra y el camión urbano recibió un cerrón, para evitar impactarse contra la pesada unidad. El chofer dio un volantazo y terminó impactándose con el barandal.

El percance vial dejó a una persona lesionada que estaba a punto de bajarse, por lo que se encontraba de pie.

Elementos de Protección Civil Monterrey y Protección Civil de Nuevo León atendieron el reporte y brindaron los primeros auxilios.

Una ambulancia de la Secretaría de Salud de Nuevo León atendió a la mujer lesionada, quien solo presentó algunos golpes menores que no van a requerir su traslado a un hospital.

El conductor tampoco resultó con heridas de gravedad y se encuentra estable.

El accidente afectó la vialidad porque estaba obstruido el carril que se encuentra a un costado del puente elevado.