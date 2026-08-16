Accidente de motocicleta deja a dos lesionados en Morones Prieto

Una camioneta de redilas presuntamente les cerró el paso en Morones Prieto a una motocicleta con cuatro ocupantes, provocando que cayeran al pavimento.

Dos hermanos resultaron lesionados durante la madrugada de este viernes, luego de que la motocicleta en la que viajaban junto con una mujer y un bebé fuera involucrada en un accidente sobre la avenida Morones Prieto, en Monterrey.

El percance ocurrió al filo de las 02:20 horas, en el cruce de la avenida Morones Prieto y la calle Doctor Raúl Calderón, donde quedó la motocicleta después de que sus ocupantes perdieran el control y terminaran sobre el pavimento.

De acuerdo con los primeros informes, Ruth Sarahi García Ortega, de 26 años, conducía la motocicleta y viajaba acompañada por su hermana Noemí Elizabeth García Ortega, de 15 años; su hermano Isaí García Ortega, de 18, además de un bebé que llevaba en brazos.

Presuntamente, mientras circulaban por Morones Prieto, una camioneta de redilas en color rojo les habría cerrado el paso, provocando que la conductora perdiera el control de la motocicleta y los cuatro ocupantes terminaran cayendo contra el pavimento.

Un conductor de un taxi de aplicación que se percató del accidente utilizó su propio vehículo para abanderar la zona y evitar que los afectados fueran arrollados por otros automovilistas que circulaban por el sector.

Minutos después arribaron elementos de Fuerza Civil y personal de Movilidad, quienes apoyaron con el resguardo del lugar y las labores de abanderamiento, mientras paramédicos de Cruz Roja brindaban atención a los lesionados.

Durante la valoración, se informó que Noemí Elizabeth, de 15 años, sufrió una convulsión aparentemente derivada del impacto contra el pavimento, por lo que fue trasladada para recibir atención médica.

En tanto, Isaí, de 18 años, presentó una fractura expuesta en uno de sus brazos, por lo que también fue llevado de urgencia al Hospital Universitario a bordo de una ambulancia de Cruz Roja, al mando de Alejandro Castillo Rojas.

La conductora Ruth Sarahi y el bebé que llevaba en brazos, afortunadamente, no presentaron lesiones de consideración y únicamente habrían sufrido algunos rasguños. Ruth acompañó a sus hermanos durante el traslado, aunque no fue llevada en calidad de paciente.

Mientras tanto, el conductor de la camioneta de redilas permaneció en el lugar y posteriormente fue trasladado a las instalaciones de Tránsito, donde quedó a disposición de las autoridades para realizar el procedimiento correspondiente y deslindar responsabilidades por el accidente.

Las autoridades viales serán las encargadas de determinar cómo ocurrió el percance y establecer la responsabilidad de los conductores involucrados.