VIE 14 FEB
30°

Nuevo León

Accidente carretero deja un muerto y un lesionado en García

Por: Esmeralda Valdez

23 Febrero 2026, 16:44

Compartir
WhatsApp

Elementos de rescate realizaron maniobras para liberar al herido, quien posteriormente fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Accidente carretero deja un muerto y un lesionado en García

Un accidente carretero entre un tráiler y un vehículo particular dejó como saldo una persona sin vida y otra más lesionada la tarde de este lunes en el municipio de García.

Choque en la carretera Saltillo–Monterrey moviliza a Protección Civil

El percance fue reportado sobre la carretera Saltillo–Monterrey, a la altura del kilómetro 38, en el municipio de García, hasta donde acudieron elementos de Protección Civil de Nuevo León tras recibir el reporte de un choque con personas lesionadas.

dae704c0-e9c6-4001-be27-38b05ccb3e96.jpeg

Confirman una persona fallecida y un lesionado atrapado

A su llegada, los rescatistas confirmaron que una persona había fallecido en el lugar, mientras que otra resultó lesionada y quedó atrapada entre los restos del vehículo, lo que obligó a implementar labores especializadas de extracción.

Elementos de rescate realizaron maniobras para liberar al herido, quien posteriormente fue trasladado a un hospital para recibir atención médica. Las autoridades correspondientes quedaron a cargo de las diligencias para determinar las causas del accidente.

Comentarios