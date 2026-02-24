Accidente carretero deja un muerto y un lesionado en García

Elementos de rescate realizaron maniobras para liberar al herido, quien posteriormente fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Un accidente carretero entre un tráiler y un vehículo particular dejó como saldo una persona sin vida y otra más lesionada la tarde de este lunes en el municipio de García.

Choque en la carretera Saltillo–Monterrey moviliza a Protección Civil

El percance fue reportado sobre la carretera Saltillo–Monterrey, a la altura del kilómetro 38, en el municipio de García, hasta donde acudieron elementos de Protección Civil de Nuevo León tras recibir el reporte de un choque con personas lesionadas.

Confirman una persona fallecida y un lesionado atrapado

A su llegada, los rescatistas confirmaron que una persona había fallecido en el lugar, mientras que otra resultó lesionada y quedó atrapada entre los restos del vehículo, lo que obligó a implementar labores especializadas de extracción.

Elementos de rescate realizaron maniobras para liberar al herido, quien posteriormente fue trasladado a un hospital para recibir atención médica. Las autoridades correspondientes quedaron a cargo de las diligencias para determinar las causas del accidente.