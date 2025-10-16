Accidente carretero deja un muerto y heridos en El Carmen

Por: Danea Lázaro 15 Octubre 2025, 13:20 Compartir

El percance vial se registró al mediodía de este miércoles en el kilómetro 53 de la carretera a Monclova. Uno de los vehículos terminó volcado

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un fuerte accidente se registró en la carretera a Monclova, sobre el kilómetros 53, en el municipio de El Carmen, donde participaron tres vehículos dejando como saldo siete personas lesionadas y una muerta. Al lugar arribaron elementos de Protección Civil de Nuevo León quienes confirmaron el deceso de la persona, quien quedó tendida en la carpeta asfáltica. Así mismo, realizaron los trabajos de apoyo y atención a las otras siete personas quienes tuvieron que ser trasladados al hospital 21 del IMSS, en estado desconocido. La identidad de los involucrados no ha sido revelada por lo que se espera la información oficial de las autoridades.