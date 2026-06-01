Abuelitos participan en primer Mundialito de Fútbol Caminado

En un ambiente de fiesta, salud y convivencia, la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor del DIF Nuevo León inauguró oficialmente el Primer Mundialito de Futbol Caminado, un torneo deportivo único diseñado especialmente para las personas mayores del estado.

El evento se realiza en el marco de la fiebre mundialista que ya se vive en la región, consolidando a Nuevo León como una de las sedes oficiales de la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026.

La convocatoria superó todas las expectativas al reunir a 250 adultos mayores procedentes de 7 municipios de la entidad, quienes se dieron cita en las instalaciones del CEDEREG, en el municipio de Guadalupe.

El deporte no tiene edad

El protocolo de bienvenida fue presidido por el Procurador de la Defensa del Adulto Mayor, Cristian Bocanegra Flores, quien felicitó el entusiasmo de los jugadores y agradeció la excelente respuesta de las administraciones locales.