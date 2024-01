Abuelitos desafían el clima gélido para cobrar pensión

Los primeros beneficiarios llegaron desde la madrugada al Banco del Bienestar, en la calle Escobedo y Morelos, en el centro de Monterrey, para cobrar en ventanilla los 6 mil pesos de dos meses.

A muchos de quienes les tocaba hacer fila, la hacían sentados dentro de la sucursal, pero al saturarse esos espacios la fila la continuaban de pie, afuera de la institución.

Otros más, ahí mismo, cobraron en el cajero automático, con la ayuda de empleados de la Secretaría del Bienestar.

En este mes, a los adultos mayores de 65 años que son beneficiarios del programa les toca cobrar los 3 mil pesos de enero y también, de manera adelantada, otros 3 mil pesos de febrero.

Y en marzo cobrarán 12 mil pesos por ese mes y por los de abril, mayo y junio.

Así se programó por la veda electoral.

Y será hasta julio, una vez concluidos los comicios del 2 de junio, que los pagos de la pensión se normalicen y vuelvan a cobrar 3 mil pesos cada mes.

"Yo me levanté temprano, desde las 4 de la mañana, me bañé y me salí para llegar hasta aquí", dijo un abuelito de 81 años de edad.

