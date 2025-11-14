Abuelitos denuncian robo de sus ahorros en Montemorelos

La cámara de seguridad de la sala en el interior del hogar, captó a la mujer que ingresa al cuarto donde tenían el dinero escondido.

Una pareja de abuelitos denunciaron ser víctimas de un robo en su domicilio en Montemorelos y acusaron a una mujer de ser la presunta responsable.

El robo se cometió en la comunidad alejada de la cabecera municipal llamada las Puentes.

Los abuelitos, María Rita Sepúlveda Flores de 76 años y su esposo Jesús Guadalupe Becerra Rodríguez de 82 años de edad, viven en las Puentes por la calle Santiago Garza Briseño frente a la iglesia de la comunidad lugar donde se cometió el robo.

Doña Rita, la abuelita guardaba dinero en efectivo en un maletín, ahorros que escondía en un ropero y que de ese lugar le robaron casi los cien mil pesos.

La abuelita declaró que le rentó la casa a una mujer a quien conoció como Maru después de un año se ganó la confianza de los dos abuelitos.

Ahora al faltarle el dinero la acuso ante las autoridades de la fiscalía por el robo, posterior se dieron cuenta que su nombre era Ana María, N.N.

Señalaron que cuentan con cámaras de seguridad en su domicilio y no todas funcionaban, solo una y esa era la de la sala, la que captó a la mujer que ingresa al cuarto donde tenía el dinero escondido.

Los agentes Ministeriales realizan las investigaciones del robo de los casi cien mil pesos a la pareja de abuelitos que resultaron afectados.