Abuelita lleva a nieta a la escuela en motocicleta de tres ruedas

El peculiar vehículo no solo llamó la atención por su diseño, sino también por la historia que hay detrás de cada recorrido

Tu navegador no soporta el elemento de video.

En este regreso a clases, la señora Yolanda Meza encontró una manera muy particular de llevar a su nieta a la escuela primaria Centenario de la Revolución: a bordo de una motocicleta eléctrica de tres ruedas, adaptada para facilitar sus traslados y con espacio suficiente para llevar a la pequeña junto con su mochila.

Yolanda vive con una discapacidad en sus piernas; sin embargo, esto no ha sido impedimento para continuar realizando sus actividades y, sobre todo, para acompañar a su nieta en momentos importantes.

Con su motocicleta eléctrica puede recorrer los trayectos cercanos a su domicilio y ahora también utilizarla para llevar a su nieta a clases.

Un recorrido impulsado por el amor a su nieta

El peculiar vehículo no solo llamó la atención por su diseño, sino también por la historia que hay detrás de cada recorrido.

La señora Yolanda asegura que lo hace principalmente por amor a su nieta y porque quiere demostrarle que, pese a cualquier dificultad, siempre habrá una manera de salir adelante.

La pequeña Naomi, de 6 años, que además cursará el tercer grado, se mostró contenta con estos viajes y comenzó este nuevo ciclo escolar con entusiasmo y motivación, acompañada cada mañana por su abuelita.

Una abuela que supera obstáculos sobre tres ruedas

Así, entre mochilas, sonrisas y recorridos sobre tres ruedas, Yolanda demuestra que el amor de una abuela puede superar cualquier obstáculo y que, algunas veces, también puede llegar hasta la escuela a bordo de una motocicleta.