Abuelita de 91 años desata persecución policiaca en Montemorelos

Una mujer de 91 años provocó una persecución en Montemorelos tras ignorar a agentes de Tránsito luego de un incidente vial; fue interceptada cuadras después.

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Una abuelita de 91 años de edad causó una persecución policiaca en Montemorelos tras un incidente vial en una tienda; posteriormente, logran detenerla al huir de los agentes viales.

La persecución inició en Avenida Libertad en su cruce con la calle Bustamante, donde elementos del departamento de tránsito intentaron detenerla.

La abuelita chocó la patrulla, un golpe leve, y no acató las indicaciones de los elementos de tránsito; hizo que abrieran paso donde se encontraban parados para infraccionarla.

Luego escapó varias cuadras hasta llegar al cruce de la calle Tapia con Bustamante, donde policías y tránsitos la coparon.

El director de vialidad y tránsito de Montemorelos, Alfonso Chávez, señaló que se realizará el procedimiento para su arreglo en el departamento para que la aseguradora responda por los daños que ocasionó a un vehículo que chocó en un estacionamiento y luego, en razón, a la patrulla de vialidad.