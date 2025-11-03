Abrirán sede de la Universidad Ciudadana en El Carmen

La oferta académica ofrece licenciaturas como Aduanas y Comercio, así como maestrías en Administración con Acentuación en Finanzas

El Gobierno de Nuevo León y El Carmen firmaron un convenio de colaboración para la apertura de una nueva sede de la Universidad Ciudadana del Estado, institución educativa pública que ofrece programas de bachillerato, licenciatura y posgrado en modalidad en línea.

El acuerdo busca ampliar el acceso a la educación media superior y superior en el municipio, brindando a la población la posibilidad de cursar estudios gratuitos mediante becas del cien por ciento.

La nueva sede se ubicará en el Centro Comunitario de El Carmen, donde los estudiantes podrán realizar trámites escolares, recibir asesorías académicas y utilizar herramientas tecnológicas para continuar su formación a distancia.

En el evento protocolario participaron el Secretario de Educación estatal, Juan Paura García; el alcalde de El Carmen, Gerardo Alfonso de la Maza Villarreal, y el rector de la Universidad Ciudadana, Alberto Mora.

Durante la ceremonia, las autoridades coincidieron en que la instalación de esta sede representa una estrategia para acercar la educación a las comunidades y facilitar su acceso a programas de nivel medio superior y superior.

De acuerdo con información de la Secretaría de Educación, la oferta académica disponible incluye el Bachillerato General, así como licenciaturas en Administración con Acentuación en Empresas, Derecho, Logística, Aduanas y Comercio, Marketing y Gestión de Ventas, e Ingeniería en Desarrollo de Software.

En el nivel de posgrado, se ofrecerán maestrías en Administración con Acentuación en Finanzas, Educación con Acentuación en Tecnología Educativa y Administración con Acentuación en Planeación Estratégica.

La dependencia estatal informó que la Universidad Ciudadana de Nuevo León cuenta actualmente con una matrícula superior a los 26 mil estudiantes, distribuidos en distintas sedes municipales.

Su modelo en línea permite cursar estudios de manera flexible, combinando el aprendizaje virtual con asesorías presenciales.

Con este convenio, las personas mayores de 15 años podrán inscribirse en la sede de El Carmen para iniciar o continuar su preparación académica.

La inscripción se realizará de manera presencial, con personal de la institución disponible para orientar a los aspirantes en los procesos administrativos.

La instalación de esta sede forma parte de la estrategia estatal para ampliar la cobertura educativa y fomentar la continuidad escolar, especialmente en municipios con población en crecimiento.

Según la Secretaría de Educación, el objetivo es garantizar que los servicios formativos lleguen a todas las regiones del estado y que más personas tengan la posibilidad de acceder a estudios con validez oficial.

Este convenio facilitará el acceso a programas académicos de nivel medio superior y superior, sin que los interesados deban trasladarse a otras zonas del área metropolitana.