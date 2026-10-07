Abrirán centro de atención en el C5 para vecinos del sur

El gobernador Samuel García declaró que la misión es reforzar las labores de proximidad en el sur del municipio, cuya vigilancia recae en el Estado

Un centro de atención ciudadana para los habitantes de la zona sur de Monterrey será instalado en el C5 que opera el Estado sobre la Carretera Nacional.

Al anunciar el proyecto el gobernador Samuel García adelantó que, entre otras funciones, se levantarán denuncias e inquietudes y se acercarán los servicios de las secretarías estatales.

Durante su discurso, el mandatario aseguró que se aprovecha un espacio que en sexenios anteriores estaba pensado para reforzar las labores de inteligencia, pero que nunca se usó.

Ahora, dijo, con los equipamientos instalados en el nuevo edificio de Fuerza Civil en Morones Prieto -que incluye videocamaras de la industria privada- esa área en el C5 podrá cambiar su orientación.

"Hemos decidido que este gran edificio que tiene muchísimo espacio también sea para atender a la gente del sur.

"Vamos a cambiarle el chip para que no sea solamente C5, también centro de atención, denuncias, que vengan los presidentes de las colonias para que nos digan que temas tienen", anunció.

La misión, declaró, es reforzar las labores de proximidad en el sur del municipio, cuya vigilancia recae en el Estado y que pasó de 200 policías en administraciones pasadas a 800 actualmente.

En ese sentido, adelantó que antes de que termine octubre inaugurarán otro centro similar.

"Acabamos de adquirir un terreno que era del Estado, lo recuperamos, pagamos la infraestructura de lo que era un salón de eventos y en dos semanas vamos a poner la otra delegación Monterrey sur para la gente de las colonias que están por Lázaro Cárdenas", prometió.

Durante el evento, en el que también tomó protesta de nuevos cadetes de Fuerza Civil, estuvieron además el fiscal Javier Flores Saldivar, la titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez, así como representantes de autoridades castrenses.