Abrirán área para compra-venta de carros en Campo Policial

Fuerza Civil brindará un espacio en una de sus sedes con el fin de que las transacciones entre particulares sean seguras tanto para el comprador y vendedor

El Campo Policial 1 de Fuerza Civil se convertirá en el Espacio Encuentro Seguro el cual consiste en en un tianguis para la compra venta de vehículos, informó el secretario de Seguridad de Nuevo León, Gerardo Escamilla.

Con el objetivo de que las transacciones entre particulares sean seguras tanto para el comprador y vendedor; el funcionario señaló que el servicio será gratuito y se realizará de lunes a sábado de 8:00 a 14:00 horas.

Los interesados sólo deben presentarse en el lugar, llenar un registro para poder llevar a cabo el trámite y proceso correspondiente.

Además las personas que acudan al Campo Policial No. 1, podrán contar con el servicio de información sobre placas y números de serie para evitar cualquier estafa, fraude y evitar alguna compra venta con reporte de robo o bien que no haya participado en algún evento delictivo.

La sede del Campo Policial de Fuerza Civil se localiza en el kilómetro 13 de la Carretera a Nuevo Laredo en Escobedo.

Los interesados solos deben acordar encontrarse en el Campo Policial y ahí realizarán la transacción en presencia de oficiales.

"Quisimos ofrecer esto a la comunidad porque sabemos que existe esta percepción cuando estás haciendo una operación de compra venta", comentó el secretario de Seguridad.