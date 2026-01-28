Abrirá San Pedro licitación del Distribuidor Vial los Tubos

Se detalló que el proceso de licitación se asignará entre finales de febrero e inicios de marzo, con un proceso que “enderezará” la vialidad hacia Chipinque

Después de ocho meses desde el inicio de la reubicación de la escultura La Alianza en San Pedro Garza García, se prevé que en febrero se lance la licitación para la edificación del distribuidor vial Los Tubos, proyecto clave para mejorar la movilidad en la zona.

Fases del proyecto y calendario de obra

De acuerdo con la planeación municipal, durante este año se iniciarán las fases definitivas 2, 3 y 4, con el objetivo de que la infraestructura quede concluida en junio de 2027. La primera etapa incluyó el traslado del monumento La Alianza, mientras que la segunda fase comenzará en marzo y se extenderá hasta octubre, periodo en el que se intervendrá la plazoleta donde se ubicaba la escultura.

Declaraciones del alcalde Mauricio Farah

Durante un evento de rehabilitación del parque de la colonia Mirasierra, el alcalde Mauricio Farah detalló que el proceso de licitación se asignará entre finales de febrero e inicios de marzo, con un proceso que “enderezará” la vialidad que corre hacia el Parque Ecológico Chipinque.

Farah explicó: “Ya en estos próximos días estamos a punto de lanzar la licitación. No podemos decir el costo de obra porque justamente para eso es la licitación, si no haríamos trampa. Todo este proceso dura entre cuatro y cinco semanas, calculamos que a finales de febrero o principios de marzo ya esté dada la licitación”.

Detalles de la obra vial

El proyecto contempla la instalación de dos losas sobre Gómez Morín para eliminar la curva a la altura de Calzada del Valle y dar continuidad a la circulación hacia el sur. También se proyecta la construcción de un camellón central desde Calzada del Valle hasta Vasconcelos, lo que implicará cierres intermitentes del carril izquierdo de la avenida.

La obra considera además la edificación de dos gazas viales para reducir la congestión, facilitando los movimientos hacia Calzada del Valle y Vasconcelos, así como la conexión al Túnel de la Loma Larga. Estas estructuras se construirán durante la fase 3, prevista entre junio de 2026 y enero de 2027.

Etapa de acabados y reubicación de la escultura

La fase final incluirá acabados, jardinería y mobiliario urbano, programados para concluir a mediados de 2027. La escultura Los Tubos será reinstalada a 54 metros al surponiente de su ubicación original y forma parte del proyecto integral de reordenamiento vial de la Avenida Gómez Morín.

Impacto en la movilidad y estrategia urbana

Las autoridades municipales señalan que la reubicación de Los Tubos es el punto de partida de varias intervenciones para mejorar la movilidad, con obras que “enderezan” la vialidad y generan nuevas conexiones para reducir los tiempos de traslado. Los trabajos se enmarcan en la estrategia de reconfiguración urbana que San Pedro Garza García ha impulsado en los últimos años, enfocada en la modernización de avenidas y el rescate de espacios públicos.