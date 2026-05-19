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Abrirá Línea 6 del metro al público en septiembre

Por: David Cázares

16 Mayo 2026, 15:54

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Sin precisar detalles, Abraham Vargas dijo que para entonces sí habrá la oportunidad de que la ciudadanía se suba a los trenes.

La Línea 6 del Metro estará dando servicio al público para septiembre, adelantó Abraham Vargas, director de Metrorrey.

La operación, dijo, será en el que anteriormente se denominó como “Tramo FIFA”: desde Citadel -donde se ubican los talleres- hasta la estación Y Griega.

Habrá recorridos de demostración antes del arranque

Previo a la prestación del servicio, y una vez que hayan concluido las pruebas de seguridad, habrá recorridos de exhibición.

“Nosotros estimamos que por ahí de agosto o septiembre ya podremos comenzar a transportar pasajeros de manera más intensiva.

“Comenzaremos con recorridos de demostración, de familiarización, y posteriormente arrancaremos”, reveló.

Sin precisar detalles, y cuestionado por la operación durante el Mundial, Vargas dijo que para entonces sí habrá la oportunidad de que la ciudadanía se suba a los trenes.

“Sí tendremos una operación, será a manera de demostración, tenemos que garantizar que nuestros sistemas operan de manera segura, y estaremos abiertos para que la gente lo vaya conociendo.

“Desde el próximo mes esperemos invitarlos para que se suban”, agregó.

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Este sábado, el funcionario estatal supervisó la llegada de nuevos trenes a los talleres, sumando hasta la fecha cinco de los 13 con los que operará el monorriel.

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