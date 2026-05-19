Abrirá Línea 6 del metro al público en septiembre

Por: David Cázares 16 Mayo 2026, 15:54 Compartir

Sin precisar detalles, Abraham Vargas dijo que para entonces sí habrá la oportunidad de que la ciudadanía se suba a los trenes.

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La Línea 6 del Metro estará dando servicio al público para septiembre, adelantó Abraham Vargas, director de Metrorrey. La operación, dijo, será en el que anteriormente se denominó como “Tramo FIFA”: desde Citadel -donde se ubican los talleres- hasta la estación Y Griega. Habrá recorridos de demostración antes del arranque Previo a la prestación del servicio, y una vez que hayan concluido las pruebas de seguridad, habrá recorridos de exhibición. “Nosotros estimamos que por ahí de agosto o septiembre ya podremos comenzar a transportar pasajeros de manera más intensiva. “Comenzaremos con recorridos de demostración, de familiarización, y posteriormente arrancaremos”, reveló. Sin precisar detalles, y cuestionado por la operación durante el Mundial, Vargas dijo que para entonces sí habrá la oportunidad de que la ciudadanía se suba a los trenes. “Sí tendremos una operación, será a manera de demostración, tenemos que garantizar que nuestros sistemas operan de manera segura, y estaremos abiertos para que la gente lo vaya conociendo. “Desde el próximo mes esperemos invitarlos para que se suban”, agregó. Este sábado, el funcionario estatal supervisó la llegada de nuevos trenes a los talleres, sumando hasta la fecha cinco de los 13 con los que operará el monorriel.