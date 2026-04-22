Abren registro de 'Uniformes ¡a tus órdenes!' en Juárez

La edil destacó que esta estrategia es única en la zona metropolitana y forma parte de las acciones para fortalecer el acceso a la educación en el municipio.

El municipio de Juárez anunció el registro para la segunda edición del programa “Uniformes ¡a tus órdenes!”, una iniciativa dirigida a apoyar la economía familiar mediante la entrega de uniformes escolares.

La presidenta municipal, Mónica Oyervides Acosta, encabezó el anuncio acompañada por el secretario de Igualdad e Inclusión estatal, Félix Arratia Cruz, ante madres, padres de familia, docentes y autoridades municipales.

¿Qué ofrece el programa “Uniformes ¡a tus órdenes!”?

De acuerdo con la alcaldesa, este programa busca garantizar que niñas y niños puedan asistir a clases sin que el costo de los uniformes represente una carga económica para sus familias.

“Seguimos siendo el único municipio del área metropolitana que impulsa iniciativas como esta, que buscan dignificar la educación. Queremos que nuestras niñas y niños vayan a la escuela enfocados, sin que sus familias tengan preocupaciones por el costo de los uniformes”.

La edil destacó que esta estrategia es única en la zona metropolitana y forma parte de las acciones para fortalecer el acceso a la educación en el municipio.

¿Cómo será el proceso de registro y entrega?

Para esta segunda edición, se implementaron mejoras tanto en la calidad de las prendas como en la logística de distribución. Desde el 21 de abril, se habilitó un sistema de registro en línea para capturar las tallas de los estudiantes.

Este mecanismo permitirá entregar uniformes personalizados y optimizar el proceso de entrega.

“El objetivo es apoyar la economía familiar. Sabemos que este gasto puede alcanzar hasta los 2 mil pesos por ciclo escolar por cada niño, y queremos reducirlo lo más posible para que nadie se quede sin ir a clases”.

¿Qué respaldo tiene el programa estatal?

El secretario Félix Arratia Cruz reconoció el alcance de la iniciativa y reiteró el respaldo del Gobierno del Estado para fortalecer este tipo de programas.

“Seguiremos aportando desde nuestra responsabilidad: más uniformes, más escuelas, más becas y más apoyos educativos. Juárez es un ejemplo de buen gobierno, porque aquí se pone siempre a la niñez en el centro”.

El funcionario subrayó que la educación es una herramienta clave para generar cambios en las comunidades.

“Creo firmemente que en la educación está el poder de cambio. Juárez lo está demostrando al poner a las niñas y niños al frente, no solo como el futuro, sino como el presente del municipio”.

¿Qué otras actividades anunció el municipio?

Durante el evento, la presidenta municipal invitó a las familias a participar en la celebración del Día del Niño en el evento “Benykids”, programado para el 25 de abril a las 15:00 horas en el Parque Recreativo FNSI, donde habrá actividades recreativas y espectáculos.

El registro para el programa ya se encuentra disponible y permitirá asegurar uniformes con tallas personalizadas, con el objetivo de garantizar una entrega eficiente para el próximo ciclo escolar.

Con estas acciones, el municipio de Juárez refuerza sus estrategias para mejorar las condiciones educativas y el bienestar de la niñez.