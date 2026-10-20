Abren registro a pensiones Bienestar en Nuevo León hasta el 25

El titular de este programa, Esteban Nevárez, informó que este lunes 19 inició el pago del bimestre septiembre-octubre y concluirá el viernes 30 de octubre

La Secretaría de Bienestar, delegación Nuevo León, anunció que ya está abierto el registro para nuevos beneficiarios para la "Pensión de los Adultos Mayores" y para la "Pensión Mujeres Bienestar".

Inició este lunes 19 y termina el próximo domingo 25 de octubre.

Aplica para hombres con 65 años de edad cumplidos y para mujeres con 60 años cumplidos, o que en cualquiera de los casos los cumplan a más tardar el 31 de octubre.

Registro de pensiones seguirá calendario por apellido

El delegado de los Programas del Bienestar del gobierno federal, Genaro Rodríguez Teniente, detalló el calendario, en base a la letra inicial del primer apellido

Este lunes 19 tocó a las letras de la "A" a la "C".

Este martes 20: de la "D" a la "H".

Miércoles 21: de la "I" a la "M".

Jueves 22: de la "N" a la "R".

Viernes 23: de la "S" a la "Z".

Y el sábado 24 y domingo 25, todas las letras.

El horario es de 9:00 de la mañana a 4 PM.

Para saber cuál módulo le corresponde, ingrese a: www.gob.mx/bienestar.

Debe llevar INE, CURP, acta de nacimiento y comprobante de domicilio no mayor a tres meses.

Beneficiarios tienen hasta el martes 20 para recoger tarjetas

Se informó que, entre quienes ya reciben la pensión con tarjeta del Banco del Bienestar, hay mil 600 personas con mica vencida desde septiembre.

Ellos solo tienen de plazo hasta este martes 20 para recogerla; previamente se les envía un mensaje de texto con ora y lugar.

Si no acuden por la nueva tarjeta, no podrán cobrar su pensión en noviembre, sino hasta después.

Había 11 500 tarjetas vencidas, pero desde la semana se sustituyeron cerca de 10 mil.

Al recibir el nuevo carnet, los beneficiarios no deben entregar la anterior, sino que la deben conservar.

Pago de becas se extenderá hasta el 30 de octubre

Y con respecto a las Becas, el titular de este programa, Esteban Nevárez, informó que este lunes 19 inició el pago del bimestre septiembre-octubre y concluirá el viernes 30 de octubre, con excepción de sábados y domingos.

Esto aplica tanto para la Beca Universal Benito Juárez (de educación media superior), la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro (de educación superior) y la Beca Gertrudis Bocanegra (apoyo para transporte para educación superior).

Los recursos se depositan siguiendo un calendario, también en base a la letra inicial del primer apellido.

Para más información, consulte las redes sociales, ahora como "Delegación de Programas para el Bienestar Nuevo León".