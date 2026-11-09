Abren paso a futura mamá para llegar a tiempo al hospital

Los agentes abrieron paso entre el tráfico urbano para llevar a la paciente de urgencia hacia las instalaciones del Materno Infantil.

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En una carrera contra el tiempo, oficiales de Tránsito de Guadalupe auxiliaron a una pareja cuyo vehículo presentó una falla mecánica cuando trasladaban a una mujer a punto de dar a luz.

Los hechos ocurrieron sobre la avenida Juárez, a la altura de la colonia Santa Cruz, donde el esposo pidió ayuda a los elementos que se encontraban apoyando el cruce de estudiantes de una primaria.

Los oficiales empujaron el vehículo hasta ponerlo a salvo y, al conocer la urgencia, subieron a la pareja a la unidad de Tránsito para trasladarla al Hospital Materno Infantil, ubicado en la colonia San Rafael.

Durante el recorrido, los agentes abrieron paso entre el tráfico para agilizar el traslado y permitir que la futura madre recibiera atención médica lo antes posible.

Tras recorrer cerca de 10 kilómetros, la pareja finalmente llegó al hospital, donde la mujer pudo recibir atención.