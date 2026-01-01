Abren nuevos centros de acopio para recibir pinos navideños

El municipio de Escobedo hace un llamado a la ciudadanía para asistir a estos nuevos centros para entregar algunos pinos donde se usaran con fines de reciclaje

Para evitar que las calles se conviertan en tiraderos públicos de pinos, a partir del 5 de enero serán distribuidos 9 Centros de Acopio

en sitios específicos de Escobedo, donde la ciudadanía podrá entregar sus pinos navideños.

Las ubicaciones son:

1.- Calle Ottawa, colonia Valle del Canadá.

2.- Avenida Unión y Torino, Colonia Puerta del Sol.

3.-Plaza Ojo de Agua, Colonia Jardines del Canadá.

4.- Plaza Pública en Avenida Pinos y Las Torres.

5.- Camellón en Avenida Pinos y Santa Bárbara

6.- Camellón de Avenida Unión y Abasolo.

7.- Camellón Abeto y República Mexicana.

8.- Plaza Colonia Celestino Gasca ubicada en la avenida Raúl Salinas.

9.-Instalaciones de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales.

Los pinos al ser destruidos servirán de composta para jardines y parques de la ciudad.