Abren nuevos centros de acopio para recibir pinos navideños

Para evitar que las calles se conviertan en tiraderos públicos de pinos, a partir del 5 de enero serán distribuidos 9 Centros de Acopio
en sitios específicos de Escobedo, donde la ciudadanía podrá entregar sus pinos navideños.
Las ubicaciones son:
1.- Calle Ottawa, colonia Valle del Canadá.
2.- Avenida Unión y Torino, Colonia Puerta del Sol.
3.-Plaza Ojo de Agua, Colonia Jardines del Canadá.
4.- Plaza Pública en Avenida Pinos y Las Torres.
5.- Camellón en Avenida Pinos y Santa Bárbara
6.- Camellón de Avenida Unión y Abasolo.
7.- Camellón Abeto y República Mexicana.
8.- Plaza Colonia Celestino Gasca ubicada en la avenida Raúl Salinas.
9.-Instalaciones de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales.
Los pinos al ser destruidos servirán de composta para jardines y parques de la ciudad.