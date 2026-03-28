Abren Divertiparque de Escobedo para disfrutar vacaciones

El secretario del Ayuntamiento, Felipe Canales, destacó que el parque cuenta con espacios adecuados para la convivencia familiar

Una opción recreativa para esta temporada vacacional se encuentra en el Divertiparque ubicado en la Carretera a Colombia, en el municipio de Escobedo, donde familias pueden disfrutar de albercas, toboganes y diversas atracciones acuáticas diseñadas para todas las edades.

Instalaciones pensadas para toda la familia

Durante un recorrido por el lugar, el secretario del Ayuntamiento, Felipe Canales, destacó que el parque cuenta con espacios adecuados para la convivencia familiar, incluyendo palapas y bancas que permiten a los visitantes permanecer por más tiempo y llevar sus propios alimentos.

Además de las áreas acuáticas, el sitio integra instalaciones deportivas y recreativas que amplían la oferta de actividades disponibles para los asistentes.

Áreas acuáticas y zonas de juego

Entre los principales atractivos, el funcionario detalló que el parque dispone de una alberca de olas, una alberca con tobogán, una semiolímpica y una zona de chapoteadero destinada a niñas y niños, donde destaca la llamada Gran Tina de agua.

En el área recreativa también se encuentran juegos infantiles, zonas de descanso y espacios deportivos, así como una ciclovía y áreas acondicionadas para actividades físicas como caminar, trotar o andar en bicicleta.

Seguridad y acceso al parque

El Divertiparque cuenta con amplio estacionamiento y es resguardado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con el objetivo de brindar mayor tranquilidad a los visitantes durante su estancia.

De acuerdo con lo informado, el acceso al parque se mantiene mediante un cobro simbólico y opera de martes a domingo, mientras que los lunes permanece cerrado por labores de mantenimiento.