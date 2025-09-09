Abren cortina de presa La Boca por exceso de llenado

Estos 50 metros cúbicos por segundo de agua que son liberados tienen como destino el ya mencionado río San Juan, el cual llega hasta la presa El Cuchillo

Debido a las fuertes lluvias que se han registrado en la entidad desde el fin de semana, este lunes por la tarde se realizó la apertura de compuertas en la Presa La Boca, que mostraba exceso de llenado.

El desfogue comenzó a las 15:00 horas y fue coordinado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y personal de Protección Civil Nuevo León, que a su vez se comunicó con los municipios de Santiago, Cadereyta, Los Ramones y China, entidades por las que cruza el Río San Juan.

Estos 50 metros cúbicos por segundo de agua que serán liberados tienen como destino el ya mencionado río San Juan, el cual llega hasta la presa El Cuchillo, por lo que el líquido no se desperdiciará ni será enviado a otro estado.

🚨 Como medida preventiva, iniciamos un desfogue controlado de 50 m³/s en la presa La Boca, ubicada en Santiago, Nuevo León, la cual se encuentra al 103.81 % de su capacidad.



Este procedimiento no representa riesgo para las comunidades aguas abajo.

Invitamos a la población a… pic.twitter.com/vY2XexetPz — Dr. Luis Carlos Alatorre (@LCAlatorre) September 8, 2025

El desfogue de la presa tiene como objetivo prevenir el desborde del cuerpo de agua, el cual podría dañar la infraestructura de negocios que se encuentran al rededor de la misma, el malecón que se construyó recientemente y el equipo que se utiliza para el uso del agua.

Protección Civil mantendrá monitoreo permanente sobre la presa, pues se espera que las precipitaciones se mantengan durante todo el día y parte de la semana.