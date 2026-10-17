Abren compuertas de La Boca; alertan a pobladores cercanos

La Conagua indicó que ya hay coordinación con los municipios de Santiago, Cadereyta y China para que sus áreas de Protección Civil alerten a la población

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Cerca las 11 de la mañana de este viernes, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) abrió las compuertas de la presa La Boca para empezar a desfogar 473 metros cúbicos por segundo (m³/s).

Esta cantidad de agua es 29 veces de lo que consume la urbe regia pues el gasto actual es de 13 m³/s.

El delegado de la dependencia, Luis Carlos Alatorre Cejudo, junto con el gobernador del estado, Samuel García, llamaron a la población que vive aguas abajo a extremar precauciones por lo que el caudal del Río San Juan, que va a la Presa El Cuchillo, empezó a crecer notablemente.

“Ha sido una situación relativamente crítica porque no lográbamos quebrar (equilibrar) el incremento del nivel con las entradas y las salidas por las obra de desfogue de la presa La Boca.

“Ahorita hemos dejado por el momento 473 m³/s de extracción, ya se logró quebrar la presa, va a empezar a presentar un descenso paulatino del nivel y también estaremos monitoreando cada 15 minutos e incluso el gasto lo iremos reduciendo paulatinamente hasta llegar a los niveles deseados”, indicó el funcionario.

Alatorre Cejudo indicó que ya hay coordinación con los municipios de Santiago, Cadereyta y China para que sus áreas de Protección Civil alerten a la población.

El funcionario indicó en videos subidos a su cuenta de X que debido a las lluvias intensas que iniciaron la noche del viernes, La Boca empezó a recibir hasta 600,000 m³/s por lo cual se determinó abrir parte de la cortina. Por la mañana fue cuando alertó a quienes viven aguas abajo.

“Estamos monitoreando el nivel que está sosteniendo la presa debido a los afluentes, la precipitación tan copiosa, intensa que tenemos en la región

“Hace un minuto hicimos un cálculo y estaban entrando un orden de 600,000 m³ cada 15 minutos.

“Estamos haciendo los cálculos para poder determinar si hay necesidad de incrementar un poco el gasto

“Nuestra previsión era abrir hasta 400 (metros cúbicos por segundo), ahorita estamos revisando para tener exactitud porque tenemos que tener cuidado con el gasto que pudiéramos tener aguas abajo de la Presa La Boca para no afectar a la población, tengan mucho cuidado, estamos actuando a contrarreloj , la presa es muy pequeña y reacciona muy rápido, entonces, estar pendientes de los avisos por favor”, indicó.