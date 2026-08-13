Abren centro de acopio en apoyar a víctimas de sismo en Colombia

Los insumos recaudados en aquella ocasión fueron enviados a las zonas afectadas con el respaldo de la Brigada de Búsqueda y Rescate Topos Tlatelolco

Un nuevo llamado a la solidaridad fue realizado en Nuevo León para apoyar a las familias afectadas por el sismo registrado en Colombia, luego de que autoridades estatales habilitaran un centro de acopio con atención permanente.

El punto de recepción fue instalado en las oficinas de la Secretaría de Participación Ciudadana, ubicadas sobre la Avenida Junco de la Vega, número 143, en la colonia Roma, en Monterrey, donde los donativos serán recibidos las 24 horas del día, durante toda la semana.

La dependencia estatal invitó a ciudadanos, empresas, familias y organizaciones a sumarse con productos considerados de primera necesidad para las personas que enfrentan las consecuencias de la emergencia.

Estos son los artículos que serán entregados para apoyar a damnificados en Colombia

Entre los artículos que pueden ser entregados se encuentran alimentos no perecederos, agua embotellada, medicamentos básicos, productos de higiene personal, papel higiénico, toallas sanitarias, pañales para bebé y adulto, además de alimento para mascotas.

El Secretario de Participación Ciudadana, Daniel Acosta, destacó la respuesta que anteriormente tuvo la población de Nuevo León ante una emergencia similar y señaló que el objetivo es repetir esa muestra de solidaridad ahora en apoyo a Colombia.

Hace unas semanas, una campaña impulsada en el estado permitió reunir alrededor de 20 toneladas de ayuda humanitaria para familias afectadas por terremotos en Venezuela.

Los insumos recaudados en aquella ocasión fueron enviados a las zonas afectadas con el respaldo de la Brigada de Búsqueda y Rescate Topos Tlatelolco.

Con esta nueva convocatoria, las autoridades estatales buscan reunir la mayor cantidad posible de artículos para contribuir a la atención de las familias damnificadas por el movimiento telúrico en Colombia.