Abren Centrito ¡sin banquetas! Indigna apertura a medias

Mientras el municipio de San Pedro, que encabeza Miguel Treviño, presume haber “inaugurado” el proyecto de regeneración de Centrito Valle, comerciantes y vecinos de esa zona lo ven como una “falsa inauguración”, porque sólo se abrió la vialidad y no las banquetas ni el resto de la obra, lo que provoca que el acceso a los negocios siga siendo difícil y, por lo tanto, no se dará la recuperación esperada a los sufridos comerciantes ni capitalizarán las ventas navideñas como deseaban.

Durante el sábado la administración municipal informó que “se abrió” la circulación vial del Centrito; no obstante, la realidad es que se facilitó el acceso para los vehículos, pero no para la gente, porque en las banquetas aún se realizan trabajos para soterrar servicios, y hay obstáculos que hacen muy difícil acceder a los negocios.

Ante esto, comerciantes y vecinos de Centrito Valle señalaron que esta apertura a medias no les da alivio ni ven que puedan tener una pronta recuperación económica con ventas por las compras navideñas.

La gente que acude al Centrito Valle se topa con banquetas todavía sin terminar, accesos obstruidos y la advertencia de cierres viales intermitentes. Además, comerciantes aseguran que tal y como temían, la reactivación de las avenidas presentada el sábado únicamente fue un acto anticipado y “para la foto”.

“Mucha diferencia no nos está haciendo de momento, porque, aunque sí lo anuncian con bombo y platillo como una gran apertura, en realidad es una apertura menos de parcial.

“Los accesos nos los están limitando, porque como las banquetas no están terminadas, cierran el paso al estacionamiento para dar acceso a los peatones”, puntualizó Gladys García, encargada de Nogal Dulce Hogar.

VEN SITUACIONES DE PELIGRO

El comerciante consideró que los peatones están en peligro al caminar por las calles a la par de los autos.

“Están en peligro ahorita que abrieron, van caminando por la calle, no por la banqueta; las banquetas no están terminadas y hay mucho desorden, aparte con las lluvias que han pasado hay mucho lodo y la gente ya no viene, o no quiere venir porque ¿Dónde te estacionas? Está muy sucio.

“Las banquetas no están completas y la vialidad se va a ver afectada, no va a ser como antes. Ya es diciembre, son las fiestas obviamente y pues ya no van a trabajar hasta enero. Hasta el 3 de enero, ya van a cerrar las oficinas de la presidencia”, lamentó.

Además, durante un recorrido realizado el sábado y el domingo, INFO7 constató como permanecen los andadores temporales habilitados sobre la vialidad para que las personas caminen a centímetros de los vehículos por la falta de banquetas.

Zanjas, escombro, material todavía sin colocar, registros abiertos son solo algunos obstáculos que presentan los inconclusos andadores peatonales.

En zonas como Río Orinoco, los clientes deben incluso equilibrarse sobre tablas de madera para pasar de la avenida a los locales, pues la banqueta tiene aún varillas expuestas y demás peligros.

“Está complicado, nosotros venimos de vacaciones desde Cancún, andábamos buscando un lugar y no lo encontramos porque los accesos son complicados por andar caminando entre el escombro.

“Nos podemos caer en algo, hay zanjas porque todo está en construcción”, lamentó Sheila Ruiz, una turista, que visitó la ciudad.

ALCALDE NO DA LA CARA, ACUSAN COMERCIANTES

Además, el comerciante que prefirió el anonimato, por temor a represalias, sostuvo que el alcalde, Miguel Treviño, no les da la cara y visita las obras de incógnito.

“Hoy en la mañana vino, pero parecía que no era el alcalde porque traía una gorra y escondido detrás de todo su personal. ¿No les da la cara? Prácticamente no”, aseveró.

