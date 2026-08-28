Abren casas muestra de Vivienda para el Bienestar en NL

Se trata de los conjuntos Infonavit Palmanova, Infonavit San Miguel del Parque, Infonavit Reserva Real de Loreto e Infonavit Las Campanas

El Infonavit invitó a los derechohabientes a visitar las casas muestra de cuatro desarrollos habitacionales del programa Vivienda para el Bienestar en Nuevo León, donde también podrán recibir asesoría para iniciar el trámite de adquisición.

Los desarrollos se ubican en Juárez, Escobedo, Pesquería y Cadereyta Jiménez, y las viviendas muestra estarán disponibles para visitas de lunes a domingo, de 9:00 a 19:00 horas.

Se trata de los conjuntos Infonavit Palmanova, Infonavit San Miguel del Parque, Infonavit Reserva Real de Loreto e Infonavit Las Campanas.

De acuerdo con el Instituto, las viviendas tendrán un precio por debajo del valor de mercado y contarán con al menos 60 metros cuadrados, dos recámaras, cocina, sala-comedor, baño completo y área de servicio, además de servicios básicos y acceso a transporte público.

“Las personas interesadas podrán recibir asesoría personalizada e iniciar su proceso de adquisición de vivienda”, indicó el organismo.

Entre los requisitos para acceder a una de estas viviendas se encuentran contar con al menos seis meses de antigüedad laboral, percibir entre uno y dos salarios mínimos mensuales y no tener un crédito hipotecario.

El Infonavit también pidió a los derechohabientes actualizar sus datos personales, como teléfono, correo electrónico y domicilio, en su plataforma Mi Cuenta Infonavit o directamente en sus Centros de Servicio.

El organismo señaló que las viviendas dispondrán de áreas verdes, estacionamiento y espacios de esparcimiento, además de ubicarse cerca de escuelas, hospitales, comercios y centros de trabajo.

Finalmente, el Instituto recordó que “todos los trámites son gratuitos y sin intermediarios”.

Estos son los desarrollos de Vivienda para el Bienestar: