Abren carriles en Y Griega para agilizar paso a Miguel Alemán

El mandatario destacó la importancia de este punto, ya que la estación Y Griega permitirá conectar la Línea 1 con la Línea 6

Con la apertura de nuevos carriles en la zona de la estación Y Griega, el Gobierno de Nuevo León busca agilizar la circulación vehicular hacia Miguel Alemán y reducir los tiempos de traslado para quienes se dirigen a Guadalupe, Apodaca y el Aeropuerto.

Liberan carriles hacia Miguel Alemán y avenida Colón

El gobernador Samuel García encabezó la liberación de dos carriles de la Prolongación Madero hacia Miguel Alemán, además de uno más en dirección a la avenida Colón, rumbo a Ciudad Guadalupe, como parte de los avances en la construcción de las nuevas líneas del Metro.

El mandatario destacó la importancia de este punto, ya que la estación Y Griega permitirá conectar la Línea 1 con la Línea 6. Además, estimó que la apertura de la vialidad podría representar un ahorro de hasta 30 minutos para los automovilistas que transitan por este sector.

Supervisan avances en las estaciones de la Línea 6

Por su parte, Gerardo García Martínez, titular del Fideicomiso Ponte Nuevo, señaló que con la recuperación de estos espacios se eliminan algunos de los cuellos de botella que se generaban por las obras y se recuperan carriles que anteriormente estaban ocupados por la construcción del sistema de transporte.

Durante la jornada, las autoridades estatales realizaron un recorrido de supervisión por las estaciones de la Línea 6, pasando por Churubusco, Linda Vista, Bonifacio Salinas y Arco Vial, hasta llegar a los trabajos de la terminal Aeropuerto.