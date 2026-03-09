Abren Aula Tecnológica en centro comunitario La Alianza

Se resaltó que la solidez financiera debe traducirse en oportunidades reales para el desarrollo social y la construcción de un futuro más equitativo

El Gobierno del Estado de Nuevo León, en coordinación con Grupo Financiero BASE y su Fondo Educativo, inauguró la tercera Aula Tecnológica BASE en el centro comunitario La Alianza.

A través de la Secretaría de Igualdad e Inclusión se llevó a cabo la apertura con el fin de rafirmar el compromiso compartido de generar condiciones que permitan a las personas desarrollar habilidades, acceder a nuevas oportunidades y reducir brechas sociales y digitales.

La titular Martha Herrera aseguró que por medio de este tipo de alianzas estrátegicas, se logra transformar las comunidades y ofrecer más oportunidades para todas las personas.

“Realmente hacen un impacto muy positivo en su comunidad, qué bueno que el valor que generan lo comparten con nosotros, no tengan miedo de hacer alianza con el Gobierno. Valió la pena cada peso y el esfuerzo que ustedes hacen por transformar su comunidad”, indicó.

Esta iniciativa es parte de la estrategia para promover la corresponsabilidad entre sectores y construir soluciones sostenibles.

Aulas Tecnológicas BASE tienen como objetivo el empoderar a las comunidades en zonas de atención prioritaria, por medio al acceso de herramientas tecnológicas de vanguardia.

Por su parte, el presidente ejecutivo del Consejo de Administración de BASE, Lorenzo Barrera Segovia, enfatizó el compromiso de la empresa con la comunidad.

"En el marco de nuestro 40 aniversario, reafirmamos que ser una institución financiera sólida implica también ser un motor de cambio social. El Fondo Educativo BASE nació para eliminar las barreras que impiden el talento. Al inaugurar esta aula junto al Gobierno del Estado, celebramos cuatro décadas de hacer las cosas bien, transformando la rentabilidad en oportunidades educativas que construyen un México más fuerte", explicó.

En tanto, el vicepresidente del consejo explicó que el Fondo Educativo BASE es una estructura que destina entre el 0.25 y 1.25% de las utilidades netas a proyectos de educación y tecnología.

“Esto significa que nuestros clientes, al confiar en nosotros, están contribuyendo directamente a que jóvenes de Nuevo León tengan acceso a becas del 100% y a aulas como la que hoy inauguramos. Nuestra meta es que la tecnología no sea un lujo, sino un derecho accesible para el talento local", dijo.

Julio Escandón, director general de BASE agregó que la solidez financiera debe traducirse en oportunidades reales para el desarrollo social y la construcción de un futuro más equitativo para los jóvenes del Estado.