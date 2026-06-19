Abre sus puertas centro estatal para atender autismo

El gobierno de Nuevo León inauguró el el Centro TEA+ que brindará diagnósticos gratuitos y especializados para detectar autismo

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Miles de familias de Nuevo León podrán acceder por primera vez a diagnósticos gratuitos y especializados para detectar autismo y otras condiciones de la neurodiversidad con la apertura del Centro TEA+, inaugurado este miércoles por autoridades estatales.

El nuevo espacio brindará evaluación, orientación y acompañamiento a niñas, niños, jóvenes y adultos, con el objetivo de reducir las barreras económicas y de acceso que durante años enfrentaron muchas familias en la búsqueda de un diagnóstico.

El evento fue encabezado por el gobernador Samuel García; la titular de AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez; el secretario de Igualdad e Inclusión, Félix Arratia; la secretaria de Salud, Alma Rosa Marroquín; así como representantes de asociaciones civiles, especialistas, familias y personas autistas que participaron en la construcción del proyecto.

Durante la inauguración, la titular de AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez, destacó que el proyecto busca acercar servicios especializados a quienes más lo necesitan.

"Hoy damos un paso histórico porque inauguramos el centro TEA+, un centro donde el diagnóstico es gratuito, preciso y oportuno para todas las edades sin excepción", expresó.

Rodríguez explicó que el centro permitirá acercar servicios especializados a personas que anteriormente enfrentaban largas listas de espera o elevados costos para acceder a una evaluación.

Por su parte, el gobernador Samuel García señaló que antes de la apertura de TEA+ la mayoría de los diagnósticos especializados se realizaban en instituciones privadas con costos difíciles de cubrir para muchas familias.

"No tenía Nuevo León, salvo privados y muy caros, 12, 15, 20 mil pesos el diagnóstico, si había un sector que lo podía pagar. Hoy tenemos este centro que el diagnóstico, que más importante es el equipo, la gente y las pruebas, que con equipo adquirido van a estar haciendo al menos 500 pruebas por semana", afirmó.

TEA+ comenzará a generar información sobre la población neuro diversa en el estado y será la base para futuras políticas públicas y proyectos como el CITEA, un centro integral de intervención que ofrecerá terapias y servicios especializados gratuitos.