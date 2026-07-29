Abre Santa Catarina campamentos inclusivos para menores

El DIF de Santa Catarina ofrece campamentos para niños y adolescentes con discapacidad, con actividades que fortalecen su aprendizaje, autonomía y convivencia

Con el objetivo de promover la inclusión y fortalecer el desarrollo integral de niños y adolescentes con discapacidad, el municipio de Santa Catarina realiza una serie de campamentos de verano dirigidos a menores con discapacidad motriz, autismo, síndrome de down y dificultades en el desarrollo del habla y el lenguaje.

Las actividades, impulsadas por el alcalde Jesús Nava y la presidenta del DIF municipal, Paola García Yves, se llevan a cabo en las instalaciones del Centro Gerontológico del DIF, donde los participantes desarrollan habilidades motoras, de expresión y convivencia mediante dinámicas recreativas, sensoriales, artísticas y lúdicas.

La directora del DIF Santa Catarina, Elizabeth Galicia Ruiz, destacó que estos espacios buscan fortalecer la autonomía y la confianza de los menores en un entorno adaptado a sus necesidades.

"Impulsamos la inclusión y apoyamos a nuestros pequeños que tienen alguna condición o discapacidad para fomentar su desarrollo integral. Con estos campamentos fortalecemos sus habilidades y su seguridad a través de actividades con las que aprenden y al mismo tiempo se divierten", expresó Galicia.

Entre las opciones se encuentra un campamento dirigido a niñas y niños de 3 a 12 años con dificultades motrices, como hemiparesia, displasia y otras condiciones, en el que se realizan actividades lúdicas adaptadas todos los miércoles a las 15:00 horas.

El programa "Almas Brillantes" está enfocado en menores y adolescentes con síndrome de down a partir de los seis años.

Las sesiones incluyen actividades culturales, artísticas y recreativas para fomentar el aprendizaje, la creatividad y la convivencia, y se realizan los martes y jueves a las 16:00 horas.

Asimismo, el campamento "Almas Creativas", dirigido a niñas y niños mayores de seis años, ofrece actividades sensoriales, artísticas y recreativas para fortalecer la creatividad, la expresión y la interacción social. Este programa se desarrolla los viernes a las 15:45 horas.

El DIF municipal también ofrece un campamento especializado para menores de 6 a 12 años con dificultades en el desarrollo del habla, el lenguaje y la comunicación, donde reciben terapia de lenguaje y apoyo escolar para fortalecer sus habilidades comunicativas, lingüísticas y académicas.

Con estas acciones, señalaron, el municipio busca brindar espacios incluyentes que favorezcan el aprendizaje, la socialización y el desarrollo durante el periodo vacacional.