Abre Salinas Victoria nuevo C4 con inversión superior a 100 mdp

Cantú de la Garza aseguró que el complejo será 'uno de los mejores del estado' y destacó que se trata de la obra emblema de su administración

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El municipio de Salinas Victoria inauguró este lunes su nuevo Centro de Comando, Control, Cómputo y Comunicación (C4), ubicado sobre la carretera a Colombia, a la altura del Antiguo Camino a Mamulique, donde también se encuentran las instalaciones de Policía y Tránsito y la Secretaría de Seguridad Pública municipal.

Fue en enero de 2024 cuando el alcalde Raúl Cantú de la Garza anunció la construcción del edificio, considerado ahora una de las principales obras en materia de seguridad de su administración. Tras casi dos años de trabajos, el complejo quedó oficialmente inaugurado.

Las instalaciones cuentan con centro de control, site, oficinas administrativas, recepción, archivo, direcciones, sala de juntas y estaciones de trabajo, entre otras áreas destinadas a la operación y coordinación de seguridad.

Además, el proyecto incluyó la instalación de cámaras de videovigilancia y arcos de seguridad en las conexiones carreteras con municipios aledaños, todos enlazados al nuevo sistema del C4.

Durante la ceremonia, Cantú de la Garza aseguró que el complejo será “uno de los mejores del estado” y destacó que se trata de la obra emblema de su administración en materia de seguridad.

“Era una prioridad y una necesidad el darle orden y rumbo a nuestro municipio. Nuestros ciudadanos estaban cansados del abandono en el que estaban desde la falta de seguridad y hemos trabajado en estos cinco años. Una tarea difícil, complicada”, expresó el alcalde.

Al evento acudió el secretario de Seguridad estatal, Gerardo Escamilla, quien reconoció el esfuerzo del municipio y pidió extender el agradecimiento al gobernador Samuel García Sepúlveda.

Escamilla señaló que un C4 representa coordinación y comunicación entre corporaciones de seguridad.

“Con la apertura de este nuevo C4 representa una decisión firme para fortalecer la seguridad desde lo local con una visión de responsabilidad, pero sobre todo con visión de compromiso con la gente”, afirmó.

La inversión total de la obra superó los 100 millones de pesos y el sistema operará con un circuito de 600 cámaras de vigilancia distribuidas en distintos puntos estratégicos del municipio.