Abre Monterrey salón de fiestas infantiles; es gratis

No hubo mejor día para inaugurarlo que el Día del Niño y para esto se celebró una fiesta infantil, con pastel y “cajitas” de alimentos gratis.

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Si su niña o niño cumple años y usted no tiene recursos para rentar un salón de fiestas infantiles, a partir de ahora el municipio de Monterrey le presta el servicio gratis.

Este jueves, el alcalde Adrián de la Garza y su esposa Gaby Oyervides, presidenta del DIF regio, inauguraron el “Coryland”, en la avenida Rodrigo Gómez y calle Las Selvas, en la colonia Carmen Serdán, al norte de la ciudad.

El espacio, diseñado para la diversión de los menores y sus familias, está equipado con mesas y sillas, juegos, inflables y brincolines.

Además, hay cocina, baños y un amplio espacio para el entretenimiento.

No hubo mejor día para inaugurarlo que el Día del Niño y para esto se celebró una fiesta infantil, con pastel y “cajitas” de alimentos gratis.

El presidente municipal dijo que este servicio se presta gratuitamente, pensando en que muchas familias no tienen posibilidades de rentar un espacio.

La presidenta del DIF regio pidió a los padres de familia aprovecharlo para la diversión de los menores.

A su vez, la directora del DIF regio, Ivonne Álvarez, expresó que con este servicio se atiende una necesidad, ya que muchas familias no podrían festejar a sus niños por las dificultades económicas.

Para solicitar el servicio y separar fecha, hay que registrarse ante el municipio regio.